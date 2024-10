Vigili del fuoco intervengono per tenda sull'Isarco in piena

Intervento del Corpo permanente dei vigili del fuoco e della Questura questa mattina a ponte Roma a Bolzano, per una tenda sulla sponda del fiume Isarco in piena. Il sindaco Renzo Caramaschi, per il rischio esondazione, ha firmato un'ordinanza di divieto di sosta nella vicina area cani. Alcuni abitanti della zona hanno perciò segnalato ai Vigili urbani la presenza della tenda, utilizzata come riparo di fortuna da alcuni senzatetto. Visto che il livello del fiume sta ancora salendo, i pompieri hanno rimosso l'accampamento che però stamattina risultava vuoto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA