Persona travolta da un treno a Salorno

Una persona è stata travolta da un treno all'altezza di Salorno. I soccorsi sono stati allertati poco prima delle ore 12, ma per la persona travolta da un treno a circa 500 metri a sud di Salorno non c'è stato più nulla da fare, è deceduta sul posto. La linea ferroviaria del Brennero è stata chiusa fra Egna e Mezzocorona in entrambe le direzioni.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso sanitario e il medico d'urgenza. I carabinieri insieme alla polizia ferroviaria hanno aperto indagini sull'accaduto. Il tratto ferroviario è stato riaperto alle ore 13.30. Sulla linea ci sono stati ritardi e cancellazioni di treni.



