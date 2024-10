Pancalli, con Parigi discipline paralimpiche nelle case italiane

A Parigi 2024 è stato "fondamentale avere uno spazio consapevole su una rete italiana generalista come Rai 2, che ha permesso di portare le discipline pralimpiche nelle case degli italiani per un grande spettacolo sportivo". Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip), intervenendo all'incontro "Nuotiamo nell'oro", al Festival dello sport di Trento.

"È quello per cui abbiamo lavorato a lungo ed è quello che i francesi ci hanno insegnato nel momento in cui hanno organizzato olimpiadi e paralimpiadi allo stesso modo. C'è stato un comitato organizzatore che ci ha creduto, e il risultato si è visto con i palazzetti pieni di pubblico pagante anche alle paralimpiadi", ha aggiunto Pancalli.

Nell'incontro, Pancalli ha ripercorso le gare di Parigi con i campioni del nuoto Simone Barlaam, Carlotta Gilli, Giulia Ghiretti, Stefano Raimondi e Giulia Terzi.



