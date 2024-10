Milano-Cortina: Malagò, 'è una corsa contro il tempo'

"Gli interventi per le Olimpiadi Milano-Cortina stanno procedendo velocemente. Se ci si chiede se ce la facciamo, dico che ce la facciamo. Ma all'italiana: è tutta una corsa contro il tempo". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al Festival dello sport di Trento.

Malagò ha poi precisato come il Comitato olimpico nazionale non si occupi della realizzazione degli impianti, ma collabora.

Per quanto riguarda le olimpiadi invernali, il presidente del Coni ha precisato che "ci è stata data molta fiducia, e ogni giorno questa fiducia la ripaghiamo".

"Il Trentino - ha quindi concluso - è salito subito a bordo grazie alla complicità importante del governatore del Veneto, Luca Zaia. Si prevedono diverse discipline e il territorio è inserito anche nel masterplan per i giochi olimpici giovanili.

Negli indici di sportività è sempre sul podio, e noi siamo sempre orgogliosi di quello che viene fatto in Trentino".





