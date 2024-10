Lancia pietre in viale Venezia a Bolzano, sarà espulso

E' stato scortato al Cpr di Gradisca e sarà espulso un cittadino marocchino di 35 anni, sorpreso inviale Venezia mentre lanciava pietre contro vetture in sosta e minacciava i presenti. Il pluripregiudicato si era già fatto notare per simili comportamenti in via Dodiciville e in via Amalfi. E' così scattata la denuncia per danneggiamento aggravo.

"E' inaccettabile ed ingiustificabile che un individuo, giunto nel nostro Paese peraltro in maniera clandestina, invece di integrarsi e rispettarne le leggi ponga in atto comportamenti violenti, persecutori e vessatori - ha evidenziato il Questore Paolo Sartori -. Il terrore creato in varie zone della Città da questo individuo stava rendendo la vita impossibile agli abitanti, che ci hanno chiesto aiuto e, adesso, potranno riprendere con sollievo le loro normali abitudini di vita".



