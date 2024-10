Inaugurata la 7/a edizione del Festival dello sport di Trento

L'esibizione di Alice D'Amato e Manila Esposito, oro e bronzo alla trave a Parigi 2024, ha aperto ufficialmente al Teatro Sociale di Trento la 7/a edizione del Festival dello sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing.

"Siamo partite per l'Olimpiade cercando di prendere una medaglia di squadra", ha raccontato Alice D'Amato. "Superata quella è stata un'emozione grandissima, e alle finali successive siamo entrate con maggior tranquillità, cercando di goderci tutto. Io mi sono detta che non volevo andarmene da Parigi senza un'altra medaglia, ma di certo non mi aspettavo l'oro. Per me già entrare in finale era qualcosa di grandissimo".

"Già poter essere a Parigi era un'emozione unica", ha affermato Manila Esposito. "Penso che sia il sogno di tutti gli atleti. Sin da piccola è stato il mio sogno partecipare. La medaglia di squadra credo che sia stata la più bella di tutte".

Il bronzo alla trave, invece, ha aggiunto Esposito, "è stato ancora di più inaspettato. Puntavo alla finale. Ho dato il cento per cento e ho fatto il meglio che potevo".

"È stato trovato l'accordo nelle scorse settimane. Il Festival dello Sport per i prossimi anni sarà ancora a Trento e in Trentino. Per noi questo è un motivo di grande orgoglio", ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. "Sicuramente è andato al di là delle previsioni più rosee, Trento si trasforma in una specie di villaggio olimpico in questi giorni. Un'emozione notevolissima", ha detto il presidente e ad Rcs Media Group, Urbano Cairo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA