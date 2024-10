Festival sport: Malagò 'mai vinte tante medaglie come a Parigi'

"Quello che conta di Parigi è che non abbiamo mai vinto così tante medaglie dal 1896, l'anno di nascita delle Olimpiadi moderne". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in apertura dell'incontro "Le nostre olimpiadi", al Festival dello sport di Trento.

"Molte medaglie ci sono sfuggite per un niente: un centesimo di secondo, un giudizio discutibile degli arbitri, un infortunio. Quello che ha però dell'incredibile è che abbiamo avuto il record di tutti i tempi nei quarti e quinti posti.

Questo è diventato leggenda nel nostro mondo", ha aggiunto Malagò. Malagò è intervenuto sulle Olimpiadi di Parigi 2024 assieme ai campioni Arianna Errigo, Sara Simeoni, Valentina Vezzali, Antonio Rossi e Yuri Chechi, che hanno raccontato la loro esperienza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA