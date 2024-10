Consiglio Alto Adige approva la variazione di bilancio

Il Consiglio provinciale ha approvato la variazione di bilancio di previsione della Giunta provinciale 2024-26 di Bolzano per un importo di 182 milioni di euro. ll disegno di legge è stato presentato dal presidente della Provincia Arno Kompatscher. Secondo la relazione accompagnatoria, vengono previste entrate aggiuntive pari a 60 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da assegnare alla Protezione civile per la messa in sicurezza delle zone a rischio inondazione, in particolare nei Comuni di Vipiteno e Val di Vizze. Per quanto riguarda la mobilità, viene previsto di coprire i costi aggiuntivi di vari progetti infrastrutturali, tra cui la costruzione di due gallerie in Val Senales. Sono previsti ulteriori fondi per la contrattazione collettiva.

"Grazie all'andamento economico positivo degli ultimi mesi, è stato possibile registrare un aumento in bilancio", ha detto Kompatscher, facendo riferimento a 60 milioni aggiuntivi, e a 182 milioni in totale grazie a maggiori entrate, debiti non contratti per 25 milioni e allocazioni. Metà dell'importo complessivo, 90 milioni, saranno aggiunti ai mezzi disponibili per le contrattazioni collettive, e saranno utilizzati all'adeguamento inflazionistico per l'intercomparto e il personale docente delle scuole statali. Kompatscher ha fatto riferimento alla nuova disciplina sul congedo parentale e ai profili professionali non sanitari, aggiungendo che si fa tutto il possibile per velocizzare il processo di assegnazione dei fondi.

Il secondo ambito di trattazione è la mobilità, quindi ci sono fondi per Agenzia per l'ambiente, ambito energetico, 2,7 milioni destinati al parco nazionale dello Stelvio e riconosciuti come risanamento del debito statale. I 15 milioni per l'agenzia della Protezione civile riguardano piccoli progetti, quelli grandi sono già stati finanziati separatamente; 7,5 milioni vanno alle scuole di musica; viene aumentato il fondo di riserva che potrebbe servire in futuro in caso di calamità naturali.

Il dlp 29/24, Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 è stato approvato con 22 sì e 7 astensioni.



