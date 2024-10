Sotto controllo la piena di Adige e Isarco in Alto Adige

E' attualmente sotto controllo la piena dei fiumi Adige e Isarco in Alto Adige, dopo le intense precipitazioni delle scorse ore. A Salorno questa notte l'Adige ha superato di poco il primo livello di allerta.

A Marlengo l'Adige ha raggiunto la soglia di allarme verso le ore 21 di ieri ed é stata occupata la centrale di emergenza distrettuale dei Vigili del fuoco di Merano e attivato il servizio di piena da parte dei pompieri di Marlengo. Poco prima di mezzanotte il livello dell'Adige è sceso di nuovo sotto il livello di attenzione e i vigili del fuoco sono rientrati in caserma. Durante le scorse ore sono stati svolti anche alcuni interventi a causa di smottamenti e caduta alberi.

La situazione dovrebbe stabilizzarsi a breve, grazie anche al miglioramento del tempo previsto per oggi. Per domani sono attese invece nuove precipitazioni.



