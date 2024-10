Svp cerca quadra su Marini, 'un sì se si sblocca l'autonima'

Mentre la maggioranza del Gruppo per le Autonomie non parteciperà all'elezione di Francesco Saverio Marini in Consulta, la Svp deciderà solo in mattinata.

Anche se il presidente della Volkspartei e deputato Dieter Steger e il senatore Meinhard Durnwalder sono possibilisti, la senatrice e presidente del Gruppo per le autonomie Julia Unterberger è invece molto scettica sulla scelta di un consulente del Governo alla Corte Costituzionale e non parteciperà al voto. Se mai si dovrebbe fare dipendere il numericamente prezioso sì della Svp da "un forte e concreto impegno del governo" per la riforma dell'autonomia, promessa dalla premier Meloni in occasione del suo insediamento. "Noi finora abbiamo rispettato tutti gli impegni presi", ribadisce Unterberger che oggi non si trova a Roma.



