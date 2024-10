Padre Patton, 'andare oltre la soluzione dei due Stati'

"La pace si ottiene quando si accetta di costruire qualcosa. L'Europa è un esempio. Dopo secoli di guerra, il Vecchio Continente ha ottenuto una pace sufficientemente stabile grazie a una visione politica che ha ridotto le ragioni del conflitto - la competizione sulle materie prime - mediante la creazione del mercato comune. Anche per il Medio Oriente è giunto il tempo di andare oltre la soluzione dei due Stati, ipotizzando una comunità più ampia legata da vincoli economici e politici. Dobbiamo pensare fuori dagli schemi". Lo ha detto al quotidiano "Avvenire" il custode di Terra Santa Francesco Patton, francescano trentino. "Occorre, però, una classe politica con una mentalità nuova, in grado di pensare fuori dagli schemi della paura e del conflitto con cui non si può realizzare alcun futuro", aggiunge Patton, che il 29 settembre, nella cornice del Festival francescano a Bologna, ha presentato un nuovo libro, "Come un pellegrinaggio" (edizioni Terra Santa, 2024), scritto con il giornalista dell'Osservatore Romano Roberto Cetera.

Ad "Avvenire" padre Patton ha detto che "non c'è alternativa" alla pace, perché "nessuno dei due popoli se ne andrà". "È più realistico, dunque, cercare la pace piuttosto che l'eliminazione dell'altro", ha spiegato, aggiungendo che "su un piano politico, la pace è un processo. Per avviarlo - e già questo sarebbe un successo - occorrono azioni concrete. Prima fra tutte il cessate il fuoco. E, al contempo, un negoziato. Il che implica la disposizione delle due parti a concedere per ottenere".



