Oltre 200 ospiti per la 7/a edizione del Festival dello Sport

La città di Trento è pronta a ospitare la 7/a edizione del Festival dello Sport, in programma dal 10 al 13 ottobre con il titolo "Nati per vincere" e organizzato dalla Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing.

Oltre 200 gli ospiti della manifestazione, tra cui figurano Carl Lewis, Julio Velasco, Charles Leclerc, Tadej Pogacar, Alice D'Amato, Bebe Vio, Nicolò Martinenghi, Sofia Raffaeli, Gianfranco Zola, Fabio Cannavaro, George Weah, Cafu e Mario Kempes.

Nelle piazze e nelle vie del centro storico della città - informa la Provincia di Trento in una nota - sono in fase di completamento gli allestimenti con i camp di basket, arrampicata, bocce e padel. Per la prima volta, inoltre, piazza Battisti sarà dedicata completamente agli sport paralimpici, con uno spazio realizzato in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico che permetterà a tutti di praticare diverse discipline sportive senza alcuna barriera. In Piazza Dante, invece, torna l'appuntamento con il campione olimpico Jury Chechi e il suo il Fitness Village.

L'inaugurazione del Festival è prevista giovedì 10 ottobre alle 18 al Teatro Sociale di Trento con Urbano Cairo (Rcs MediaGroup), Stefano Barigelli (Gazzetta dello Sport), Maurizio Fugatti (Provincia di Trento), Franco Ianeselli (sindaco di Trento), Flavio Deflorian (Università di Trento), Marco Mezzaroma (Sport e Salute), Luca Pancalli (Cip), Gianni Valenti (Gazzetta dello Sport), Maurizio Rossini (Trentino Marketing), Fabio Cannavaro (Pallone d'Oro 2006), Alice D'Amato e Manila Esposito (oro e bronzo olimpico alla trave a Parigi 2024).

"Anche quest'anno Trento e il Trentino diventeranno una vetrina internazionale con lo sport assoluto protagonista.

Tantissimi i momenti di confronto e i momenti nelle piazze", commenta la vicepresidente della Provincia di Trento Francesca Gerosa, che venerdì 11 ottobre (ore 17) a palazzo della Regione interverrà per il panel dedicato a "Scuola, salute e sport" con l'atleta trentina Nadia Battocletti.

"Mancano poche ore all'inizio del Festival dello Sport.

L'attesa è tanta, ma soprattutto l'entusiasmo è tanto. Ci sembra che ci sia un'attenzione importante sia a livello nazionale sia a livello nazionale", dichiara l'assessore al turismo della Provincia di Trento Roberto Failoni.



