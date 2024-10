Anche il Trentino partecipa alle Giornate Fai d'Autunno di sabato 12 e domenica 13 ottobre, dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

A Villazzano, frazione di Trento, la delegazione Fai di Trento e il Gruppo Fai Giovani di Trento organizzano due aperture dal titolo "Il fascino della collina di Trento: Villa de Mersi e Villa Balduini-Tambosi". Le visite a Villa Balduini-Tambosi si svolgeranno sabato dalle 14 alle 18 (ultima visita alle 17) e domenica dalle 10 alle 18 (ultima visita alle 17), quelle a Villa de Mersi sabato dalle 14 alle 18 (ultima visita alle 17) e domenica 13 ottobre dalle 10 alle 18 (ultima visita alle 17).

Il Gruppo Fai Rovereto e Vallagarina propone l'apertura di Palazzo Eccheli-Baisi (sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.30 e domenica dalle 10 alle 17.30) e della chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo a Brentonico. Il Gruppo Fai Alto Garda organizza due visite diverse per il sabato e la domenica: sabato dalle 11 alle 17 sarà aperta la chiesa collegiata di Arco, domenica dalle 11 alle 17 la chiesa di San Rocco a Caneve di Arco.

In Val di Fiemme e in Val di Fassa sono proposti tre diversi percorsi di visita: "Canazei tra due patrie - alla scoperta del centro del paese" (sabaato alle 9.30 e domenica alle 14), "Canazei due patrie - rione di Cleva" (sabato alle 14) e "Trekking di livello medio - Val de Mortic" (domenica alle 9.30). In Val di Sole e in Val di Non ci sarà una visita chiamata "Monclassico e Presson: il paese del sole e delle meridiane artistiche" (domenica dalle 10 alle 17.30).

In occasione delle Giornate Fai d'Autunno - si legge in una nota - saranno aperti anche il Castello di Avio e l'Aula del Simonino, beni di proprietà del Fai.



