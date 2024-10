Gimbe, in Alto Adige il 100 dei posti in sub-intensiva previsti

In provincia di Bolzano, al 31 luglio scorso, è stato realizzato il 100% dei posti letto aggiuntivi di terapia sub-intensiva previsti, contro una media nazionale del 50%. Lo riferisce la Fondazione Gimbe nel suo periodico rapporto sulla sanità pubblica in Italia, precisando che Bolzano detiene questo primato insieme alla Regione Abruzzo.

L'Alto Adige è a buon punto (dietro Abruzzo ed Emilia Romagna, però) anche per ciò che riguarda i posti letto aggiuntivi di terapia intensiva: sempre al 31 luglio, era stato realizzato il 93% dei posti previsti (media Italia 52%).

Il rapporto conferma i problemi noti per ciò che riguarda il personale medico (dati riferiti all'anno 2022): in provincia di Bolzano sono presenti 1,86 medici dipendenti ogni mille abitanti (media Italia 2,11). Secondo le statistiche, va meglio con gli infermieri dipendenti che sono 5,13 ogni mille abitanti, la stessa media che si registra a livello nazionale.

Sul fronte dei progetti Pnrr, non sono stati ancora dichiarati attivi nessuna delle dieci Case di comunità da attivare entro il 2026 (media Italia 19%) e nessuno dei tre Ospedali di comunità, da attivare sempre entro il 2026,(media Italia 13%). Sono tutte operanti, invece le 5 centrati operative territoriali da attivare entro il 2024 (media Italia 59%).





