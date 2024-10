Protezione civile: 2 giorni di esercitazioni in Alto Adige

L'Agenzia per la Protezione Civile, in qualità di co-organizzatore del futuro accordo Euregio sulla cooperazione transfrontaliera in materia di protezione civile, è al lavoro insieme al Land Tirolo, per pianificare nei dettagli la prima esercitazione congiunta nella zona del Brennero, sul versante altoatesino e del Tirolo del Nord. La data dell'esercitazione denominata "Eurex.24" vedrà la partecipazione di oltre 200 volontari di varie organizzazioni ed è in programma venerdì 18 e sabato 19 ottobre.

Saranno presenti anche il presidente della Provincia e assessore provinciale alla Protezione civile Arno Kompatscher, la sua omologa tirolese, Astrid Mair, assessora provinciale alla Protezione civile e alla gestione delle catastrofi, il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile della Provincia di Bolzano, Klaus Unterweger, insieme al suo omologo tirolese Elmar Rizzoli.

L'esercitazione si concentrerà sugli ambiti di comunicazione tra le due province e le organizzazioni di soccorso; sono previste inoltre una serie di ispezioni in loco. A Bolzano verranno testati la comunicazione, la cooperazione ed il lavoro di monitoraggio per la sicurezza come, ad esempio, la Centrale del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, la Centrale Provinciale di emergenza, la Centrale viabilità provinciale, il Centro funzionale provinciale e il Centro Situazioni provinciale.

Nella mattinata di sabato sono previste esercitazioni reali in contemporanea in diverse località dei due territori. Anche in questo caso l'attenzione si concentra sulla gestione dell'intervento da Bolzano, in contatto con i servizi di emergenza di entrambi i versanti del Brennero.



