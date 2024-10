Achammer, 'aumenti per gli insegnanti priorità assoluta'

"Gli aumenti salariali degli insegnanti sono una priorità assoluta. È stato concordato con i sindacati che gli adeguamenti all'inflazione devono essere effettuati con urgenza e la legge di assestamento di bilancio dovrebbe fornire i fondi per un pagamento anticipato questa settimana". L'assessore Philipp Achammer lo ha sottolineato durante un incontro con le associazioni degli insegnanti KSL e ASM. "Allo stesso tempo, si stanno discutendo anche i modelli per l'adeguamento del salario di base, come previsto dal programma di coalizione", ha proseguito l'assessore. Sono da adottare immediatamente agevolazioni per il congedo parentale e il bilinguismo. In uno "scambio continuo e regolare" Achammer intende riferire sull'andamento delle trattative.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA