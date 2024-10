Precipita con l'auto per 150 metri, muore un 66enne altoatesino

Un 66enne, Norbert Valentin, ha perso la vita in un incidente che si è verificato verso le 8 in località Costa, nel comune di Badia, in Alto Adige. Secondo le prime informazioni l'uomo stava percorrendo con la sua macchina una stradina non asfaltata, che a causa del brutto tempo di questi giorni era piena di fango e bagnata, e che portava al suo maso. Arrivato ad un certo punto avrebbe perso il controllo del mezzo precipitando per circa 150 metri e andando a sbattere contro alcuni ceppi di albero poco prima di un ruscello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il Soccorso alpino, i vigili del fuoco, l'eliambulanza dell'Aiut Alpin Dolomites e la Croce bianca. Per l'uomo, un contadino di 66 anni del posto, non c'era più nulla da fare.



