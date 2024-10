Fugatti,non sorpresi che Zaia consideri impraticabile diga Vanoi

"Non ci sorprende affatto la notizia che anche la regione Veneto considera impraticabile l'ipotesi progettuale di una diga nel Vanoi. Tanto per cominciare, anche se può risultare antipatico ricordarlo, lo avevamo detto fin dall'inizio. Ma soprattutto, eravamo e siamo convinti che amministrare un territorio significa anzitutto mettere al primo posto il concetto di responsabilità, verso i propri concittadini in primis ma anche nei confronti di comunità più ampie, seguendo gli ideali di collaborazione e solidarietà su cui poggia la nostra cultura e la nostra stessa autonomia".

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti commenta le ultime affermazioni del governatore del Veneto Luca Zaia in merito al progetto presentato dal Consorzio di bonifica Brenta.

"Ringrazio il collega Luca Zaia, con il quale peraltro ci eravamo confrontati ed al quale la Provincia autonoma di Trento ha ufficialmente espresso la contrarietà dell'opera. La sua posizione conferma peraltro quanto sia importante lavorare sul piano non solo politico e diplomatico, ma anche economico e sociale perché la consapevolezza della fragilità delle aree alpine divenga sempre più patrimonio comune e diffuso", conclude Fugatti.



