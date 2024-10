Una persona ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato verso le 8 in località Costa, in Badia. Secondo le prime informazioni l'autista sarebbe uscito di strada con l'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il Soccorso alpino, i vigili del fuoco, l'eliambulanza dell'Aiut Alpin Dolomites e la Croce bianca.



