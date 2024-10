Esce di strada con auto a Ortisei, portato a ospedale Bressanone

Erano circa le 4 quando un giovane, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell'auto in via Resia, a Ortisei, all'altezza del civico 312, finendo fuori strada e rimanendo intrappolato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti la radiomobile dei carabinieri di Ortisei, i vigili del fuoco volontari di Ortisei e di Santa Cristina e i soccorsi sanitari. Il giovane, che è sempre rimasto cosciente e che secondo le prime informazioni si sarebbe ferito ad una gamba, è stato portato all'ospedale di Bressanone.



