Muser, 'Mayr-Nusser, esempio attuale dopo 80 anni'

"L'esempio di Josef Mayr-Nusser resta attuale ottant'anni dopo, ci impegna a distinguere fra il bene e il male e a trovare il coraggio civile di seguire la coscienza orientata a Dio": così il vescovo Ivo Muser in duomo a Bolzano nella celebrazione per la memoria liturgica del beato bolzanino Mayr-Nusser. Come ha ricordato nell'omelia il vescovo, "il 3 ottobre è il giorno della sua decisione di non prestare giuramento a Hitler. Sapeva che si trattava di una decisione epocale. Era l'inizio del suo martirio." Josef Mayr Nusser e la sua scelta, ha proseguito Muser, "sono ancora molto attuali ottant'anni dopo: niente e nessuno deve essere confuso con Dio o messo al suo posto, nessuna ideologia, nessun popolo, nessuna lingua, nessun Paese, nessuna cultura, nessun leader politico o religioso." E quella decisione, ha specificato il vescovo, "non fu spontanea, ma maturata attraverso una vita di fede." Muser ha ancora ricordato che Mayr Nusser "sollecitava soprattutto i giovani a distinguere tra il bene e il male. Chi si impegna seriamente in questa distinzione non seguirà più ciecamente la massa e le mode predominanti. Un messaggio che vale anche per l'oggi." L'anniversario della morte di Josef Mayr Nusser è il 24 febbraio 1945. La sua beatificazione è stata celebrata nel duomo di Bolzano il 18 marzo 2017.



