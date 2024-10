Associazioni giovanili Sjr contro bocciatura con 5 in condotta

La federazione delle associazioni giovanili in Alto Adige Südtiroler Jugendring critica il giro di vite sul voto di condotta. "Siamo sulla strada sbagliata", afferma Tanja Rainer, presidentessa del Sjr. "Quando i giovani hanno un comportamento disadattato, siamo difronte a un problema della società nel suo complesso. Per questo motivo, dobbiamo analizzare, capire e affrontare le cause di un comportamento disadattato che a nostro avviso è sintomatico". "Affidarsi solo alle punizioni non porterà ad alcun miglioramento", è convinta Rainer. Il Südtiroler Jugendring chiede di "porre maggiore attenzione sulla prevenzione e sul coinvolgimento dei giovani alla vita pubblica. La società nel suo complesso è corresponsabile del benessere dei giovani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA