Arrestato da vigili in borghese con hashish e cocaina

Nella serata di ieri mercoledì 2 ottobre, agenti in borghese della Polizia municipale di Bolzano, a seguito di specifico appostamento in un cortile interno presso un condominio di via Torino, hanno arrestato J.M. 38 anni, cittadino di nazionalità tunisina senza fissa dimora con precedenti specifici per spaccio. Lo stesso era stato osservato nell'attività di spaccio e successivamente fermato. Addosso gli sono stati rinvenuti 22,7 grammi di hashish, 20,3 grammi di cocaina e 855 euro in contanti, verosimilmente i proventi dello spaccio. Il Pm ha disposto l'arresto ed il trattenimento notturno presso la camera di sicurezza della Polizia municipale per successivo processo per direttissima.



