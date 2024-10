Nuovo questore Trento, 'impegno per una sicurezza partecipata'

"L'impegno da parte mia è quello di garantire al massimo delle possibilità l'impegno mio personale e della struttura che dirigo e al tempo stesso quello di avere una sicurezza partecipata dove tutti gli attori, quindi non solo la Polizia di Stato ma anche l'Arma dei Carabinieri, la Finanza e la Polizia locale, possano contribuire a questa percezione di maggior sicurezza che si aspettano i cittadini di Trento". Lo ha detto il nuovo questore di Trento, Fabrizio Mancini, durante un incontro con i giornalisti nel giorno del suo insediamento ufficiale.

"Ho trovato una città bellissima e ho avuto anche un'accoglienza ottima da parte delle autorità", ha aggiunto il questore. "Questa mattina ho incontrato il sindaco, il commissario di Governo e il presidente del Consiglio regionale.

Abbiamo avuto delle chiacchierate franche, in cui, al di là dell'augurio di benvenuto, abbiamo anche parlato di quelle che sono le problematiche della città".

"Dal punto di vista della sicurezza, ha proseguito Mancini, "Trento, e questo non lo dico io ma lo dicono le statistiche, è ai primi posti della qualità della vita, in cui chiaramente rientra anche la questione sicurezza", ha concluso il questore.





