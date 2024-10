Dipendenze, al Serd di Trento 200 accessi al giorno

Nel 2023 sono state prese in carico dai tre Ser.D del Trentino circa 1600 persone, mentre nei dieci centri di alcologia, antifumo e altre fragilità quasi 1000. Nel solo Ser.D di Trento gli accessi sono circa 200 al giorno, sia per la terapia quotidiana, sia per le attività ambulatoriali. Il 20-25% dei casi presi in carico si risolve nell'arco di un anno, ma in molti casi il disturbo da sostanze è considerato recidivante e molto dipende dalla rete sociale e familiare. I dati sono stati diffusi dalla direttrice direttrice dell'Unità operativa dipendenze di Apss, Ermelinda Levari, in occasione dell'incontro tra l'assessore provinciale Mario Tonina ed il personale del Ser.D di Trento. Obiettivo ascoltare dalla voce dei professionisti quelle che sono le necessità più urgenti degli utenti e degli operatori stessi per capire dove e come poter intervenire per migliorare il servizio offerto alla comunità.



