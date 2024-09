Sinner in semifinale a Pechino

Jannik Sinner è approdato in semifinale al China Open in corso a Pechino battendo il ceco Jiri Lehecka in due set. Punteggio 6-2, 7-6.

Senza problemi nel primo, Sinner è stato maggiormente impegnato nel secondo set, quando Lehecka ha mostrato un gioco più concreto e meno falloso. Il ceco ha avuto due palle break nell'undicesimo game, sventate dal numero 1 grazie al servizio, nonostante un doppio fallo. Si è arrivati al decisivo tiebreak, vinto da Sinner 8-6, dopo che Lehecka era stato avanti 4-6. Per l'azzurro è il 58mo successo dell'anno.



