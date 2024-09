Il 6 ottobre ingresso gratuito nei musei del Trentino

Il 6 ottobre prossimo, prima domenica del mese, si conferma come data speciale per la cultura in Trentino: sarà infatti possibile entrare gratuitamente nei musei, nei castelli e nei siti archeologici provinciali, grazie alla #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura a cui aderisce la Provincia autonoma di Trento, proposta da ottobre 2024 a marzo 2025.

Tante le offerte sul territorio - sottolinea una nota - a Trento si possono visitare Muse, Buonconsiglio, Galleria Civica, Museo Caproni e Sass, lo Spazio archeologico sotterraneo del Sas, sotto piazza Cesare Battisti. A Rovereto sono aperti Mart e Casa Depero; a San Michele all'Adige il Museo etnografico trentino San Michele. A Fiavé il Parco archeo natura e il Museo delle palafitte. Accesso libero anche a Castel Beseno, Castel Thun e Castel Stenico, solo per citare alcuni dei luoghi aperti gratuitamente ai visitatori.



