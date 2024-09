Exit poll, in Austria ultradestra del Fpö avanti al 29,1%

In Austria, secondo gli exit poll trasmessi dalla tv di stato Orf, il partito dell'ultradestra Fpö è in testa al 29,1% mentre l'Övp, il partito dei popolari del cancelliere Nehammer è al 26,2%. I socialdemocratici dell'Spö al 20,4% mentre i Verdi all'8,6%.

"Grazie, grazie a ogni singolo elettore: oggi gli austriaci hanno fatto la storia". E' il primo commento a caldo del portavoce dell'Fpö Michael Schnedlitz dopo i primi dati che danno un'ampia avanzata del suo partito, saldamento il primo in Austria. "La popolazione si è espressa chiaramente a favore del cambiamento", ha aggiunto.



