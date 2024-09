Questore chiede bar per 30 giorni a Bolzano

Il questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha disposto la sospensione della licenza e l'immediata chiusura per 30 giorni del Bar Cristallo in via Palermo. Il provvedimento è conseguente alle gravi problematiche per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini che si protraggono da diverso tempo e ne avevano causato la chiusura in due precedenti occasioni, nel corso del 2023, nonché di quella, per 15 giorni, disposta dal questore lo scorso mese di giugno, come ricorda una nota.

Nello specifico, nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia negli ultimi due mesi - intensificati nelle due ultime settimane a causa delle persistenti segnalazioni giunte dagli abitanti della zona - all'interno e nelle pertinenze del Bar Cristallo è stata registrata la presenza costante di avventori con precedenti per gravi reati, tra i quali spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, rapina, rissa, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, rifiuto d'indicazioni sull'identità personale, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità ed immigrazione clandestina.

"Le gravi e reiterate problematiche che si sono evidenziate presso questo pubblico esercizio mi hanno determinato ad adottare il provvedimento di chiusura immediata dello stesso, anche alla luce del ferimento di Agenti di Polizia nell'esercizio delle loro funzioni", ha evidenziato il questore Sartori.



