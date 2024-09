Muore a un mese dall'incidente in moto un 18enne trentino

Non ce l'ha fatta Matteo Cosi, il giovane di 18 anni che lo scorso primo settembre era rimasto coinvolto in un incidente lungo la strada provinciale 64 che da Mezzolombardo porta a Fai della Paganella, andando a sbattere contro un camper. Il 18enne era stato trasferito dall'ospedale Santa Chiara di Trento all'ospedale di Padova, dove è deceduto.

Lo riportano i quotidiani locali.

Originario di Villamontagna, frazione di Trento, Cosi avrebbe dovuto iniziare il quinto anno dell'istituto tecnico grafico dell'Arcivescovile di Trento. "Il dolore all'inizio ha una sola voce. Tagliente, sottile, ci brucia e ci spezza. E poi il dolore diventa tante voci, tanti ricordi. È silenzio. È una risata. È schiettezza. È verità. È far pace. È determinazione. È leggerezza. È starsi accanto. Tutte queste voci sono per te Matteo, perché dare voce al dolore è un passo di cura. Dargli senso, invece, è la fatica più grande", lo ricorda oggi la scuola.



