Latitante da tre anni arrestato in un resort in val d'Isarco

La Polizia ho individuato e tratto in arresto, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca, un 40enne cittadino della Repubblica Ceca, condannato in via definitiva a 3 anni di reclusione per un cumulo di pene conseguenti ad una lunga serie di furti aggravati. L'uomo, latitante da oltre 3 anni, è stato individuato e fermato dalla Polizia all'interno di un resort della Val d'Isarco, struttura alberghiera presso la quale era alloggiato da pochissimo tempo.

Al termine dei rilievi fotodattiloscopici e degli atti di Polizia giudiziaria, è stato scortato dagli agenti presso la Casa circondariale di Bolzano. "La ricerca e l'arresto dei latitanti, da un lato, garantiscono che venga data effettiva esecuzione alle Sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria e, dall'altro, consentono di evitare che soggetti la cui pericolosità sociale è stata conclamata, con a proprio carico precedenti penali spesso particolarmente gravi, continuino a permanere indisturbati sul territorio a compiere reati", ha evidenziato il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori.



