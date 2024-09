Spaccio nel Parco Cappuccini a Bolzano, saranno espulsi in 8

Dopo una segnalazione di un cittadina della presenza di presunti spacciatori nel Parco Cappuccini a Bolzano la Questura ha identificato e sanzionato otto cittadini stranieri. Uno di loro, un 30enne cittadino somalo senza fissa dimora e in regola con il permesso di soggiorno, è stato trovato in possesso di circa 11 grammi di hashish. Gli altri 7, tutti di origine nigeriana e gambiana, regolari sul territorio nazionale e con svariati precedenti a proprio carico, sono stati allontanati dalla zona.

Il questore Paolo Sartori ha avviato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti l'iter finalizzato alla revoca del permesso di soggiorno per poter in seguito emanare altrettanti decreti di espulsione dal territorio nazionale, ma, nel frattempo, ha anche disposto il divieto di accesso alle aree del centro urbano del capoluogo.

"Il controllo sistematico delle aree ove solitamente trovano si incontrano soggetti dediti a comportamenti illeciti in determinate zone della città è assolutamente necessario per prevenire e contenere quei fenomeni devianti e quelle manifestazioni delinquenziali che incidono in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini", ha evidenziato Sartori.



