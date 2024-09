Aggiudicati i lavori per il nuovo ponte di Ravina

L'Agenzia per gli appalti e i contratti della Provincia di Trento ha aggiudicato i lavori di realizzazione del nuovo ponte di Ravina per un importo complessivo, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a 12.548.461 euro. L'infrastruttura - informa la Provincia - è stata appaltata a Preve Costruzioni spa, con un ribasso percentuale di circa l'1%.

Il vecchio ponte di 90 metri sarà sostituito da una nuova struttura in acciaio, ad un'unica campata di 103,5 metri, dotata di corsie di marcia veicolare, una ciclabile e un tracciato pedonale in entrambi i sensi di marcia.

"Un esito positivo, che rappresenta un altro passo in avanti in questa fase di realizzazione di tutti gli interventi avviati per mettere in sicurezza e migliorare l'infrastrutturazione dell'area di Trento sud-Ravina, che ospiterà il Nuovo polo universitario e ospedaliero del Trento con la Scuola di medicina", ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Secondo quanto riferito dal governatore, l'avvio dei lavori potrebbe avvenire nei prossimi mesi. L'ipotesi in considerazione prevede di costruire il nuovo ponte nell'area limitrofa di via Al Desert, collocandolo poi nella sede definitiva attraverso speciali carrelli. Questa modalità consentirebbe anche una maggiore fruizione del vecchio ponte durante le lavorazioni.





