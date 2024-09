Alluvione: rientra in Trentino colonna mobile Protezione civile

La Protezione civile del Trentino ha terminato oggi il suo intervento a Traversara di Bagnacavallo. Le decine di operatori che hanno lavorato per giorni tra fango e macerie sono in viaggio per rientrare a casa, come deciso nel corso dell'ultima riunione di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome, di concerto con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, alla presenza del dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna Stefano Fait.

Nel borgo del Ravennate colpito dall'alluvione - si legge in una nota della Provincia di Trento - si è creato un forte legame tra gli abitanti e gli operatori trentini. La rottura degli argini del fiume Lamone ha causato distruzione e dolore, ma anche storie di solidarietà e speranza. Alcune famiglie hanno perso tutto, ma sono molte le persone che guardano al futuro con fiducia grazie all'aiuto dei vigili del fuoco volontari dei Distretti Giudicarie e Alto Garda, del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e del personale del Servizio prevenzione rischi e Cue del Trentino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA