Omicidio custode forestale, confermato l'ergastolo per Dallago

La Corte d'assise d'appello di Trento, presieduta dal giudice Eugenio Gramola, ha confermato la sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti del boscaiolo David Dallago per l'omicidio del custode forestale di Fausto Iob. Dopo una camera di consiglio durata circa tre ore, i giudici hanno confermato in toto l'impianto della sentenza di primo grado, confermando i capi di imputazione di omicidio pluriaggravato e furto.

Iob, custode forestale di 59 anni, era stato trovato senza vita nel lago di Santa Giustina il 5 giugno del 2022.

L'imputato, il boscaiolo David Dallago, presente in aula, si è sempre dichiarato innocente ed estraneo alla vicenda. Lo scorso dicembre, Dallago era stato condannato in primo grado all'ergastolo per omicidio pluriaggravato e furto.



