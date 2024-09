Aggredito a calci e pugni per un parcheggio a Bolzano

E' finita con una denuncia una lite per un parcheggio ieri sera in via Napoli a Bolzano. Un uomo che aveva notato a margine della strada un veicolo parcheggiato in malo modo e che ostruiva il passaggio agli altri veicoli, è stato aggredito. L'uomo stizzito per il veicolo mal parcheggiato si era rivolto al passeggero di un furgone e aveva fatto una battuta polemica nei suoi confronti.

Questi, udite le parole, è sceso dal veicolo e ha aggredito l'uomo - dapprima verbalmente - per poi passare ai fatti e lo ha colpito con calci e pugni. Dopo pochi istanti è giunto sul posto il conducente del veicolo, il quale, resosi conto di quanto era accaduto, ha afferrato l'aggressore e lo ha riportato all'interno del furgone per poi allontanarsi.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza e la vittima è stata medicata sul posto dal personale sanitario. Grazie alla descrizione fornita dall'uomo gli agenti delle volanti, dopo una breve perlustrazione della zona hanno intercettato e fermato il furgone. A bordo del veicolo in quel momento era presente il solo autista, il quale spiegava ai poliziotti di lavorare presso un'azienda di consegne e che il furgone era noleggiato dalla stessa ditta per cui lavorava. L'uomo non ha fornito ulteriori dettagli in merito a ciò che era successo poco prima. A seguito dei successivi accertamenti l'aggressore è stato individuato e denunciato alla Autorità Giudiziaria.



