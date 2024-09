Kompatscher, 'IA garantisca qualità e diritti d'autore'

"L'intelligenza artificiale è già tra noi, ha fatto il suo ingresso nell'informazione. E' perciò indispensabile che vengano garantite la qualità dell'informazione come anche i diritti d'autore e la professionalità dei giornalisti". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher durante l'assemblea del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige.

"La politica e il giornalismo sono sulla stessa barca perché risentono della perdita di fiducia, soprattutto dopo la pandemia. Dobbiamo riconquistare questa fiducia perché la democrazia non può fare a meno né della politica né del giornalismo", così Kompatscher. Il presidente della Giunta altoatesina ha anche ricordato che il presidente Mattarella "non si stanca mai a ribadire l'importanza del quarto potere, più che mai nell'epoca dei social media e degli influencer che influenzano senza dare garanzie".

Il governatore ha confessato che da giovane voleva fare il giornalista e di aver partecipato a Como a una conferenza per studenti con maestri come Montanelli e Biagi e il fondatore dello Spiegel Augstein.



