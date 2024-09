Iniziato lo scavo del nuovo tratto della Galleria di Ponte Pià

Con la prima microcarica di esplosivo hanno preso il via le operazioni di scavo in roccia per il nuovo tratto della galleria di Ponte Pià, che avrà una lunghezza di circa 1.100 metri e che andrà a ricongiungersi con la galleria esistente. L'opera - si legge in una nota della Provincia di Trento - consentirà il miglioramento di un asse stradale altamente trafficato che mette in collegamento Trento, la zona del Garda e tutta l'area del Trentino occidentale. I lavori avranno una durata di sette mesi circa, con due volate al giorno. Per garantire lo svolgimento delle operazioni di scavo in sicurezza, solo per i primi metri di scavo si interromperà il traffico veicolare in concomitanza delle volate: un intervento per cui serviranno pochi minuti al giorno, con apposita cartellonistica e con personale addetto che si occuperanno del traffico.

Durante la fase di riprofilatura del tratto di galleria esistente in direzione Tione di Trento, il traffico verrà deviato provvisoriamente sulla sede stradale dismessa adiacente il bacino idrico della diga di Ponte Pià. All'impresa è stato chiesto di limitare al massimo i giorni di utilizzo previsti, pari a 500. La deviazione sulla viabilità provvisoria dovrebbe essere ristretta a circa 250-270 giorni. Per l'utilizzo di tale viabilità provvisoria sono state realizzate opere di protezione dalla caduta massi: i lavori di questo secondo lotto sono stati consegnati all'impresa Georock srl di Spiazzo lo scorso 9 marzo 2023, per un importo di 770.443 euro, e sono sostanzialmente conclusi.



