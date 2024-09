Svp, 'Durnwalder merita un monumento, di certo non processi'

"Luis Durnwalder merita un monumento per i suoi servizi alla Provincia e alla popolazione, ma non certo processi". Lo ribadisce il segretario della Svp Harald Stauder in merito all'ultimo filone giudiziario sui fondi di rappresentanza dell'ex governatore.

"Si può avere qualsiasi opinione su Luis Durnwalder, ma quasi nessuno può negarlo: Il suo governatorato è stato un grande guadagno per l'Alto Adige. Personalmente, e penso che molti altoatesini la pensino allo stesso modo, trovo incomprensibile il motivo per cui un politico davvero meritevole e popolare non venga finalmente lasciato in pace. In ogni caso, il nostro giudizio su di lui è chiarissimo. Luis Durnwalder non si è mai arricchito. Al contrario: ha concesso piccoli aiuti e contributi in modo non burocratico. Il bilancio dell'ex governatore provinciale Luis Durnwalder è chiaramente positivo per la provincia e la sua popolazione. Questo non cambierà in futuro", afferma il presidente della Svp Dieter Steger.



