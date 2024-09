Picchiato per questioni di droga, simula aggressione

Intervento del personale della questura di Bolzano in via Rosmini, dove un inquilino aveva notato un uomo scappare giù per le scale indossando solo la biancheria intima. Inoltre sono state rinvenute diverse macchie di sangue. Poco dopo è giunta un'altra chiamata al 112 di un uomo, residente nello stesso condominio, che riferiva di essere stato aggredito e picchiato da ignoti senza motivo nel suo appartamento e di essersi poi rifugiato dai genitori che abitano nello stesso palazzo.

Nell'appartamento dell'aggredito i poliziotti hanno però trovato tracce di cocaina e una banconota di 20 euro, palesemente usata per il consumo dello stupefacente. Secondo gli inquirenti, l'aggressione infatti è avvenuto per una questione di acquisto di droga e non senza motivi. Il ferito è stato segnalato al commissariato del governo come consumatore di sostanze stupefacenti.

"Anche questo episodio rappresenta una testimonianza di come lo spaccio ed il consumo di stupefacenti nella nostra Provincia rappresenti un fenomeno tutt'altro che occasionale, una vera e propria piaga che deve essere contrastata a tutti i livelli", ha sottolineato il Questore di Bolzano Paolo Sartori.



