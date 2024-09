Carabinieri fermano gara clandestina sulla statale del Brennero

Durante un controllo al passo del Brennero, i Carabinieri della radiomobile di Vipiteno hanno visto sfrecciare ad altissima velocità, stimata sui 150 km/h, due autovetture di grossa cilindrata lungo la statale SS12.

Chiari le intenzioni dei due conducenti, i quali evidentemente si erano dati appuntamento per una sfida di velocità. Entrambi i partecipanti sono stati pesantemente sanzionati per diverse violazioni del Codice della Strada e per aver messo seriamente a repentaglio la sicurezza stradale. Le sanzioni inflitte ammontano a 1200 euro a persona nonché la sospensione della patente di guida.

Dall'inizio della stagione estiva, sui passi Pennes, Giovo e Brennero, i Carabinieri hanno effettuato 43 sanzioni al codice della strada per eccesso di velocità su un totale di 53 violazioni contestate. Sono stati controllati 140 veicoli di cui 70 moto. Complessivamente, i controlli hanno avuto un esito ampiamente positivo, contribuendo a garantire la sicurezza di residenti e turisti nella zona.



