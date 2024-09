Perseguita la ex e non rispetta i domiciliari, 18enne in carcere

I carabinieri di Carisolo, assieme a quelli delle stazioni di Tione e di Madonna di Campiglio, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trento nei confronti di un giovane di Carisolo, appena maggiorenne, agli arresti domiciliari per rapina aggravata e atti persecutori. Il provvedimento - informa l'arma - è stato preso dopo gli accertamenti dei militari su delega della Procura di Trento, che hanno permesso di accertare come il giovane non rispettasse le misure restrittive.

La vicenda ha inizio lo scorso mese di luglio, quando il giovane, non rassegnandosi alla fine della propria relazione sentimentale, ha iniziato a perseguitarla l'ex ragazza e il suo nuovo fidanzato minorenne, seguendo la coppia e appostandosi fino a tarda notte sotto le rispettive abitazioni. Inoltre, con l'appoggio di altri amici, il 18enne ha iniziato aggredito in più occasioni il minore, cagionando in lui uno stato di ansia tale da cambiare le proprie abitudini di vita. In un'occasione si è fatto anche consegnare il suo telefono del minorenne.

In giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, con divieto di uscire di cassa e di aver contatti con persone estranee al proprio nucleo familiare, nel mese di luglio. Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri, il ragazzo ha tuttavia continuato a mantenere frequenti contatti telefonici con gli amici e a vedere a più riprese una ragazza con la quale nel frattempo aveva iniziato una relazione sentimentale. Il ragazzo è stato trasferito al carcere di Spini di Gardolo.



