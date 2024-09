Controlli alle Albere, sei persone portate in questura a Trento

Sei persone immigrate di origini nordafricane sono state portate in questura a Trento dopo un controllo che si è svolto nelle prime ore di questa mattina nel quartiere delle Albere, in particolare sotto i ponti che si trovano all'altezza del parco. Sul posto sono intervenuti la squadra mobile, le volanti, il personale dell'Ufficio immigrazione, la Scientifica, la polizia locale e una squadra di Dolomiti Ambiente che ha ripulito l'area da materassi e cartoni.

Dopo i controlli - fa sapere la questura di Trento - le sei persone sono risultate prive di permesso di soggiorno e sono state portate all'Ufficio immigrazione della questura per le verifiche di rito e per l'analisi di eventuali precedenti penali. "La situazione è in corso di valutazione, dal momento che un paio dei fermati potrebbero avere avuto un ruolo negli episodi delittuosi che si sono verificati nel quartiere negli ultimi giorni", informa la questura di Trento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA