Accoltella medico del reparto di psichiatria a Bolzano

Nella serata di ieri, agenti della Questura di Bolzano sono intervenuti nel reparto di psichiatria dell'Ospedale San Maurizio per un'aggressione ai danni di un medico. Un bolzanino 57enne, incensurato, in passato in cura nello stesso reparto ma attualmente non ricoverato, aveva colpito il medico con un coltello da cucina alla schiena.

Fortunatamente le ferite sono risultate solo superficiali.

L'uomo, dopo aver abbandonato il coltello per terra, era poi scappato. Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima nell'immediatezza del fatto, in breve tempo gli investigatori della Squadra mobile erano in grado di individuare e di rintracciare il feritore nell'abitazione, ove si era tranquillamente rifugiato dopo aver compiuto il gravissimo atto criminale. In Questura l'uomo ha ammesso il fatto, senza tuttavia essere in grado di darne una giustificazione plausibile. Essendo trascorsa la flagranza e non sussistendo un concreto pericolo di fuga, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per lesioni volontarie aggravate dall'uso dell'arma.





