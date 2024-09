Ruba cellulare e borsa a due donne al Poplar, arrestato

Un 21enne di origini marocchine è stato arrestato dalla squadra volanti della questura di Trento dopo essersi reso responsabile di una rapina al "Poplar festival". Secondo la ricostruzione della polizia, durante la fase di afflusso al concerto sul Doss Trento il 21enne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, si è scagliato contro una donna sottraendole il cellulare dalla tasca. La vittima è riuscita a divincolarsi, ma il 21enne, che indossava un passamontagna e che era visibilmente alterato, ha aggredito un'altra ragazza tentando di rubarle la borsa. L'altra donna è corsa subito in soccorso della seconda vittima, richiamando l'attenzione degli addetti alla sicurezza, che hanno a loro volta allertato le forze dell'ordine.

La squadra volanti ha perquisito il 21enne per recuperare la refurtiva. Al termine dell'operazione - fa sapere la questura di Trento - il giovane è stato arrestato per rapina aggravata e portato presso la casa circondariale di Trento, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.



