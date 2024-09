Kompatscher, 'pronti a inviare aiuti nelle zone alluvionate'

In considerazione della drammatica situazione in cui versano le zone colpite da inondazioni in Austria orientale, Polonia, Repubblica Ceca e Romania, il presidente della Provincia nonché assessore alla Protezione civile Arno Kompatscher ha comunicato personalmente al cancelliere federale austriaco Karl Nehammer la disponibilità totale dell'Alto Adige a fornire assistenza.

Kompatscher è in contatto anche con il presidente tirolese Anton Mattle, che da parte sua ha garantito alla presidente della Bassa Austria, Johanna Mikl-Leitner, il pieno sostegno del Land Tirolo provvedendo a inviare nelle zone della Bassa Austria colpite dalla catastrofe due convogli di aiuti con 100 vigili del fuoco. Nel caso in cui l'Austria dovesse accettare gli aiuti dall'Alto Adige, questi saranno coordinati attraverso i canali ufficiali del Meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea.



