Tiro a segno: Campionati italiani; Gambaro e Maldini dominatori

Il bolognese Federico Nilo Maldini, argento a Parigi 2024, e l'altoatesina Barbara Gambaro, azzurra ai Giochi, si sono rivelati i protagonisti principali dei campionati italiani di tiro a segno conclusisi oggi a Bologna.

Dopo aver esordito con la vittoria nel contest dai 50 metri, Maldini oggi si è preso l'oro anche nella competizione più attesa, la gara di pistola ad aria compressa dai 10 metri, dove si è imposto al termine di un bellissimo testa a testa sull'altro medagliato dell'Olimpiade parigina, il pugliese Paolo Monna. Sostenuto ai suoi tifosi, il tiratore dei Carabinieri si è messo al collo anche l'oro nella pistola sportiva e nella pistola standard.

Per Barbara Gambaro è stata la dominatrice in campo femminile: la 32enne altoatesina ha vinto il titolo tricolore in tutte e tre le specialità della carabina, a terra, nel contest di aria compressa e nella gara delle 3 posizioni.

Ai campionati italiani di tiro a segno, nell'arco delle sei giornate di gare, hanno preso parte 1.400 atleti divisi nelle varie categorie.



