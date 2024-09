Furti in serie in negozi e ristoranti a Trento,in carcere 37enne

Dovrà rispondere complessivamente di almeno 14 episodi di furti un 37enne di origini partenopee, A. M, che lo scorso 17 agosto venne sorpreso dal personale della Squadra Volante della Polizia in un ristorante di via Sanseverino, i Sapori Mediterranei, mentre portava a termine un furto. L'uomo, in quella circostanza, era stato sorpreso in flagranza e trasferito al nel carcere di Spini di Gardolo.

Quella notte la volante, allertata dal titolare, era intervenuta mentre il 37enne era intento a forzare la porta di ingresso del suo ristorante, dove già in precedenza aveva messo a segno un colpo. L'uomo aveva addosso vari strumenti per aprire e forzare serrature e dovrà rispondere di furti commessi principalmente tra i mesi di aprile e agosto di quest'anno, ai danni di altre due ristoranti, un negozio articoli sportivi, un istituto di formazione, due autovetture in sosta, una lavanderia ed un negozio di articoli da regalo. Il 37enne rubava principalmente le somme di denaro presenti nei registratori di cassa. Gli episodi contestati in cui è intervenuta la Polizia sono dieci, più altri 4 in cui sono intervenuti i Carabinieri.

Ci sono poi altri tre episodi per cui l'uomo è sospettato. Il totale è quindi di 17 furti.

Alla sua identificazione si è giunti grazie al lavoro svolto dal personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura di Trento, che hanno visionato i vari sistemi di videosorveglianza presenti nel locali. Visto il quadro indiziario, ma soprattutto il numero dei fatti commessi, è stata emessa una nuova misura cautelare, alla cui esecuzione ha provveduto il personale della Squadra Mobile, che l'ha consegnata all'uomo, da agosto recluso a Spini di Gardolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA