Achammer, 'scuola non è luogo per dibattito politico-ideologico'

"La scuola non è un luogo di dibattito politico e ideologico sulle spalle dei bambini, ma di competenza", ha dichiarato Philipp Achammer, assessore all'istruzione di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano questa mattina a Bressanone. Achammer è intervenuto in merito al dibattito scaturito dal 'caso Goethe', sulla presenza di bambini italiani e con background migratori nelle scuole di lingua tedesca.

"Escludere o allontanare non è più una soluzione al giorno d'oggi. Ci basiamo sulle scoperte della scienza su come l'apprendimento possa avere successo per tutti i bambini", ha detto Achammer, che ha criticato "lo scetticismo o il rifiuto di queste scoperte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA