La prima giornata del Campionato del mondo di skiroll in val di Fiemme si è conclusa con la vittoria della modenese Anna Maria Ghiddi nella gara junior.

Nella gara mass start in tecnica libera - si legge in una nota - ha prevalso il lettone Raimon Vigants, mentre nella gara femminile il primo posto è andato alla svedese Linn Sömskar.





